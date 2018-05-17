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Поражение «Торпедо», дело РУСАДА и авиаудары в Газе: что произошло минувшей ночью

08:00, 17 мая, 2018
Георгий Поветкин
08:00, 17 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#армия\n#Ижевск\n#акция\n#футбол\n#Израиль\n#Удмуртия\n#заседания\n#допинг
Фото: Денис Санников
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«Сусанин» рассказывает о событиях, которые произошли, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Рабочий день «Сусанин» начинает с традиционной рубрики, в которой рассказываем о новостях, произошедших накануне вечером или поздней ночью.

Поражение «Торпедо»:

Футболистки ижевского «Торпедо» в очередной раз уступили в элитном женском футбольном дивизионе. На этот раз коллектив из столицы Удмуртии встречался на своем поле с «Енисеем». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На данный момент «Торпедо» находится на последнем месте без набранных очков и забитых мячей. Следующий матч ижевчанки проведут на выезде против коллектива «Рязань-ВДВ».

«Очень жаль, что снова не смогли порадовать местных болельщиков. Очень старались. Возможно, где-то есть и моя вина. Задание на игру было - не дать пространство лидеру команды "Енисей" Федоровой. Увы, не смогли выполнить. Наверное, все-таки при своих болельщиках надо было сразу играть активнее. Во втором тайме и моменты создали, но прессинговать 90 минут нам было бы очень сложно. Будем разбираться, будем смотреть. Очень жаль, что не смогли опять забить. Уже близко, но пока, видимо, нам еще рано», - сказал после игры наставник ижевского клуба Константин Кайгородов.

Дело РУСАДА:

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не изменился, сообщил Интерфакс со ссылкой на гендиректор ВАДА Оливье Ниггли.

«Нет необходимости в голосовании, и предложения не было», - сказал Ниггли, которого цитирует сайт Insidethegames.

«Нет никаких изменений», - подчеркнул гендиректор ВАДА.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после доклада о широком применении допинга в российском спорте.

Атаки Газа:

ВВС Израиля нанесли удары по позициям движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Некоторое время назад наши истребители поразили террористические цели ХАМАС в северной части сектора Газа. Четыре из них представляли собой здания и объекты террористической военной инфраструктуры, ещё три — объекты по производству оружия. Атака проведена в ответ на пулемётный обстрел города Сдерот и несколько инцидентов со стрельбой против наших сил в течение дня», — говорится в тексте.

При этом уточняется, что армия Израиля готова продолжать выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности граждан страны.

14 мая сообщалось, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. Во время акций протеста погиб 61 человек.

08:00, 17 мая, 2018
Георгий Поветкин
120
0
#спорт\n#армия\n#Ижевск\n#акция\n#футбол\n#Израиль\n#Удмуртия\n#заседания\n#допинг

 

 

 


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