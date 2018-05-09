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В Рябиновом сквере Ижевска высадили первые деревья

17:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
17:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
1155
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#День Победы\n#город\n#Удмуртия\n#деревья\n#праздники\n#рябина
Фото: izh.ru
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Рябины посадили участники сражений Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне.

Ижевск. Удмуртия. В Рябиновом сквере Ижевска высадили первые деревья. Как сообщили в пресс-службе администрации города, накануне в Индустриальном районе столицы Удмуртии прошла акция-концерт, посвященная Дню Победы.  

Первыми деревьями, появившимися в сквере на улице 9-е Января в районе домов №№163 и 183а, стали рябины. Их посадили почетные гости праздника: участники сражений Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне.  

Местом проведения акции стала площадь, которая в будущем станет центром Рябинового сквера. Для жителей Индустриального района, ветеранов войны и трудового фронта, а также кадетов прошел праздничный концерт.  

Напомним, Рябиновый сквер в Ижевске могут благоустроить в 2018 году. На работы по его обновлению понадобится около 40 млн рублей.

17:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
1155
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#День Победы\n#город\n#Удмуртия\n#деревья\n#праздники\n#рябина

 

 

 


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