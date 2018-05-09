Рябины посадили участники сражений Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне.

Ижевск. Удмуртия. В Рябиновом сквере Ижевска высадили первые деревья. Как сообщили в пресс-службе администрации города, накануне в Индустриальном районе столицы Удмуртии прошла акция-концерт, посвященная Дню Победы.

Первыми деревьями, появившимися в сквере на улице 9-е Января в районе домов №№163 и 183а, стали рябины. Их посадили почетные гости праздника: участники сражений Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне.

Местом проведения акции стала площадь, которая в будущем станет центром Рябинового сквера. Для жителей Индустриального района, ветеранов войны и трудового фронта, а также кадетов прошел праздничный концерт.

Напомним, Рябиновый сквер в Ижевске могут благоустроить в 2018 году. На работы по его обновлению понадобится около 40 млн рублей.