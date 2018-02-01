Рябиновый сквер в Ижевске могут благоустроить в 2018 году

На работы по его обновлению понадобится около 40 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2018 году могут благоустроить Рябиновый сквер по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общественные обсуждения дизайн-проекта этой территории прошли в среду, 31 января.

Сегодня в свободном пространстве в районе домов № 163-183а по улице 9 Января находится пустырь. После реализации проекта, по словам ландшафтного архитектор Любови Яковицкой, здесь может появиться рябиновая роща, две детские площадки, пространство для скейтеров, роллердром, велодорожки, тропа здоровья с тренажерами и многое другое.

«Мы с вами этим проектом решаем организацию пространства 9 дворов. Мы делаем квартальный сквер», - отметила архитектор.

По словам Любови Яковицкой, точная стоимость проекта по благоустройству Рябиного сквера еще не подсчитана, но они планируют уложиться в 40 млн рублей.

Отметим, что эта территория входит в список 15 общественных пространств, которые были предварительно определены на попадание в программу «Формирование комфортной городской среды». И как отметил председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, будет ли он отремонтирован - зависит только от самих граждан.

«Наша задача, чтобы сами горожане определили приоритеты, какие именно общественные территории и в какой очередности будут благоустраиваться. Каждый житель Индустриального района тоже может повлиять на судьбу сквера «Рябиновый», - сказал Гарин.

18 марта во время выборов президента России каждому горожанину будет предоставлена возможность также отдать свой голос за общественные пространства, которые, по его мнению, должны быть обновлены в 2018 году.

С дизайн-проектом нового сквера можно ознакомиться в прикрепленном ниже документе.

Прикреплённый документ