  • $ 56.18 ↓
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Рябиновый сквер в Ижевске могут благоустроить в 2018 году

      10:22, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      10:22, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      392
      0
      #благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#общественное мнение\n#ремонт
      Фото: susanin.news
      392
      0

      На работы по его обновлению понадобится около 40 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2018 году могут благоустроить Рябиновый сквер по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общественные обсуждения дизайн-проекта этой территории прошли в среду, 31 января.

      Сегодня в свободном пространстве в районе домов № 163-183а по улице 9 Января находится пустырь. После реализации проекта, по словам ландшафтного архитектор Любови Яковицкой, здесь может появиться рябиновая роща, две детские площадки, пространство для скейтеров, роллердром, велодорожки, тропа здоровья с тренажерами и многое другое.

      «Мы с вами этим проектом решаем организацию пространства 9 дворов. Мы делаем квартальный сквер», - отметила архитектор.

      По словам Любови Яковицкой, точная стоимость проекта по благоустройству Рябиного сквера еще не подсчитана, но они планируют уложиться в 40 млн рублей.

      Отметим, что эта территория входит в список 15 общественных пространств, которые были предварительно определены на попадание в программу «Формирование комфортной городской среды». И как отметил председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, будет ли он отремонтирован -  зависит только от самих граждан.

      «Наша задача, чтобы сами горожане определили приоритеты, какие именно общественные территории и в какой очередности будут благоустраиваться. Каждый житель Индустриального района тоже может повлиять на судьбу сквера «Рябиновый», - сказал Гарин.

      18 марта во время выборов президента России каждому горожанину будет предоставлена возможность также отдать свой голос за общественные пространства, которые, по его мнению, должны быть обновлены в 2018 году. 

      С дизайн-проектом нового сквера можно ознакомиться в прикрепленном ниже документе. 

      Прикреплённый документ

      10:22, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      392
      0
      #благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#общественное мнение\n#ремонт

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      14334

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      5198
      11:56, 25 января, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      4406
      12:05, 30 января, 2018

      Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

      4013
      08:30, 30 января, 2018

      Ильдар Бикбулатов покинет пост первого замглавы администрации Ижевска

      3961
      09:36, 26 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2603

      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      2245
      19:21, 30 января, 2018

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      2023
      18:10, 28 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      1992
      14:52, 29 января, 2018

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      1970
      09:55, 31 января, 2018

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      19:24, 26 января, 2018
      2092

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1850
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1650
      16:00, 28 января, 2018

      В США назвали победителей премии Grammy

      1643
      09:38, 29 января, 2018

      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      1641
      11:55, 29 января, 2018

      Мультимедиа

      В Ижевске наблюдали затмение суперлуны

      Удмуртия в минуту: ремонт дорог и похолодание в регионе

      31 января, 2018

      Удмуртия в минуту: выемка документов на СОЛК имени Кулаковой и явка на выборах президента

      30 января, 2018