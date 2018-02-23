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В честь Дня защитника Отечества в Удмуртии возложили цветы к Вечному огню

15:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
15:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
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0
#ветераны\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#цветы\n#Вечный Огонь\n#День защитника Отечества
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В праздничном мероприятии участвовали власти республики, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла и просто жители Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В честь Дня защитника Отечества в Удмуртии возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В церемонии приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов, члены правительства, депутаты госсовета, руководители министерств, а также ветераны и простые жители Ижевска.

23 февраля праздничные мероприятия проходят и в других городах и районах Удмуртии.

15:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
554
0
#ветераны\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#цветы\n#Вечный Огонь\n#День защитника Отечества

 

 

 

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