В честь Дня защитника Отечества в Удмуртии возложили цветы к Вечному огню

В праздничном мероприятии участвовали власти республики, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла и просто жители Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В честь Дня защитника Отечества в Удмуртии возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В церемонии приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов, члены правительства, депутаты госсовета, руководители министерств, а также ветераны и простые жители Ижевска.

23 февраля праздничные мероприятия проходят и в других городах и районах Удмуртии.