Изменение расписания трамваев в Ижевске, оружие для учителей и мобильные телефоны в армии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре четверг, 22 февраля. Предпраздничный и последний рабочий день на этой неделе начинаем с утреннего обзора новостей.

Расписание трамваев:

22 февраля изменится расписание трамваев №4, №8 и №11. Об этом сообщает «ИжГЭТ».

4 маршрут будет ходить с 13:35 до 17:24;

8 маршрут с 13:41 до 17:37;

11 маршрут с 13:56 до 17:16.

23 февраля трамваи будут ходить по субботнему расписанию. 24 и 25 февраля - по расписаниям воскресного дня.

Отомстила:

Жительница Ижевска заплатит штраф за распространение в соцсети «Вконтакте» обнаженных фотографий и интимной переписки мужа с его знакомой. Женщина нашла их в телефоне супруга, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Приревновав, она решила распространить компромат в интернете.

Потерпевшая о случившемся узнала от знакомых, которые сообщили, что её обнаженные фото кто-то загружает в соцсети.

30-летней ижевчанке суд назначил штраф 15 тыс.рублей.

Армейский мобильный телефон:

В России офицерам общевойсковых армий и бригад, которые допущены к документам «особой важности», начали выдавать мобильные телефоны. Об этом пишут Известия.

Аппарат М-663С «Атлас» стоит 115 тыс. рублей. Устройство оснащено цветным дисплеем, МР3-плеером, выполнено в металллопластиковом корпусе с сапфировым стеклом и притивоударной накладкой. Мобильный сможет принимать звонки даже после погружения на 30 минут в воду на метровую глубинну.

Устройство работает с SIM-картами «Мегафон», поскольку только этот оператор имеет лицензию на зашифрованную связь.

Телефон позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России как через гражданские сотовые сети, так и из-за границы. Стоимость оправдана тем, что устройство позволяет оперативнее управлять войсками.

Лимит расходов на переговоры по такому мобильному определен в 24 млн рублей в год.

Не дешевеют:

Агентство «Автостат» составило рейтинг автомобилей, который показывает, насколько модели теряют в цене за определенное время.

Самыми медленно дешевеющими в классе «стандарт» стали «Мазда» (сохранность остаточной стоимости – 97,32%), «Тойота» (94,98%) и «Субару» (90,60%).

В классе «премиум» лидером оказался бренд «Вольво» (87,06%), после него расположился «Лексус» (82,35%), а замыкает список «Порш» (82,02%).

Как сообщает «Автостат», для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2014 году и цена его перепродажи в 2017 году.

Оружие для учителей:

Президент США Дональд Трамп предложил вооружать учителей школ. Как пишет Газета.ру, власти страны серьезно рассмотрят этот вопрос.

Учителям планируется разрешить скрытно носить оружие. По словам Трампа, если бы тренер школы во Флориде, в которой ранее произошла перестрелка, был вооружен, жертв было бы меньше.

«Он бы выстрелил, и на этом всё кончилось», - пояснил президент.

Трамп раскритиковал существование свободных от оружия зон на территории школ. Он уверен, если бы злоумышленник знал, что учителя вооружены, стрелок бы не пошел на преступление.

Напомним, в результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек.