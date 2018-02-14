Парфюм, перчатки, смартфон: во сколько женщинам Ижевска обойдется подарок мужчине на 23 февраля

Удмуртстат подсчитал примерную стоимость самых популярных товаров для защитников Отечества.

Ижевск. Удмуртия. К предстоящему Дню защитника Отечества Удмуртстат подсчитал примерную стоимость подарков для мужчин. Так, например, ужин в ресторане на двоих, в среднем, обойдется в 4800 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

За два билета в кино на вечерний сеанс придется заплатить 460 рублей, в театр – 880 рублей. Поход на выставку паре обойдется в 260 рублей.

Средняя цена сорочки составляет около 1500 рублей, джемпера – 1800 рублей, кожаных перчаток –2300 рублей. Мужчинам, которые любят не только красиво выглядеть, но и пахнуть, парфюм можно купить в среднем за 2800 рублей за 100 мл.

За 1 литр отечественного ординарного коньяка придется заплатить около 1300 руб.

Мужчинам, которые любят спорт, можно подарить велосипед, средняя цена которого составляет 13500 рублей, мяч – около 1000 рублей. Абонемент в бассейн обойдется примерно в 1800 рублей за месяц.

Что касается техники, то средняя цена смартфона равна 12000 рублей, фотоаппарата – 9300 рублей, планшетного компьютера – 11900 рублей.

Хорошим подарком для любого хозяйственного мужчины станет дрель, которую можно приобрести за 4200 рублей, а также триммер, средняя цена которого равна 6100 рублей.