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      Парфюм, перчатки, смартфон: во сколько женщинам Ижевска обойдется подарок мужчине на 23 февраля

      12:00, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      12:00, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      305
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мужчины\n#День защитника Отечества
      Фото: pexels.com
      305
      0

      Удмуртстат подсчитал примерную стоимость самых популярных товаров для защитников Отечества.

      Ижевск. Удмуртия. К предстоящему Дню защитника Отечества Удмуртстат подсчитал примерную стоимость подарков для мужчин. Так, например, ужин в ресторане на двоих, в среднем, обойдется в 4800 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

      За два билета в кино на вечерний сеанс придется заплатить 460 рублей, в театр – 880 рублей. Поход на выставку паре обойдется в 260 рублей.

      Средняя цена сорочки составляет около 1500 рублей, джемпера – 1800 рублей, кожаных перчаток –2300 рублей. Мужчинам, которые любят не только красиво выглядеть, но и пахнуть, парфюм можно купить в среднем за 2800 рублей за 100 мл.

      За 1 литр отечественного ординарного коньяка придется заплатить около 1300 руб.

      Мужчинам, которые любят спорт, можно подарить велосипед, средняя цена которого составляет 13500 рублей, мяч – около 1000 рублей. Абонемент в бассейн обойдется примерно в 1800 рублей за месяц.

      Что касается техники, то средняя цена смартфона равна 12000 рублей, фотоаппарата – 9300 рублей, планшетного компьютера – 11900 рублей.

      Хорошим подарком для любого хозяйственного мужчины станет дрель, которую можно приобрести за 4200 рублей, а также триммер, средняя цена которого равна 6100 рублей.

      12:00, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      305
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мужчины\n#День защитника Отечества

       

       

       

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