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      В выходные в Удмуртии похолодает до -19 градусов

      11:57, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      11:57, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      232
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#Гидрометцентр\n#погода в Удмуртии\n#синоптики\n#погода в Ижевске
      Фото: ИА "Сусанин"
      232
      0

      В воскресенье днем в северных и центральных районах республики вероятен небольшой снег.

      Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии похолодает до -19 градусов по Цельсию. Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, в воскресенье днем в северных и центральных районах республики вероятен небольшой снег.

      «Температура воздуха в выходные немного понизится по сравнению с предыдущими днями. В ночное время она составит -14,-19 градусов, днем -10,-15», - говорится в сообщении.

      В субботу ожидается погода преимущественно без осадков (лишь в северных районах республики возможен небольшой снег).

      Сохранится умеренный ветер южной четверти, средние значения которого будут равны 5-8 м/с, а порывы достигнут 12-14 м/с.

      «В этих условиях ощущения температуры понижаются - кажется существенно холоднее», - уточнили синоптики.

      11:57, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      232
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#Гидрометцентр\n#погода в Удмуртии\n#синоптики\n#погода в Ижевске

       

       

       

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