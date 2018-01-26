В воскресенье днем в северных и центральных районах республики вероятен небольшой снег.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии похолодает до -19 градусов по Цельсию. Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, в воскресенье днем в северных и центральных районах республики вероятен небольшой снег.

«Температура воздуха в выходные немного понизится по сравнению с предыдущими днями. В ночное время она составит -14,-19 градусов, днем -10,-15», - говорится в сообщении.

В субботу ожидается погода преимущественно без осадков (лишь в северных районах республики возможен небольшой снег).

Сохранится умеренный ветер южной четверти, средние значения которого будут равны 5-8 м/с, а порывы достигнут 12-14 м/с.

«В этих условиях ощущения температуры понижаются - кажется существенно холоднее», - уточнили синоптики.