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      Башенинский фонд создали в Сарапуле

      14:40, 20 января, 2018
      14:40, 20 января, 2018
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      #Сарапул\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      Фото: Wikimedia Commons
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      Благодаря ему в городе планируют собирать средства, в том числе на реконструкцию исторических зданий.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле создали Башенинский фонд. Как рассказал журналистам глава Сарапула Александр Ессен, в 2018 году исполняется 150 лет с рождения градоначальника Павла Бешенина. Именно при нем в купеческом городе появились электричество, водопровод и первая железнодорожная ветка.

      Фонд создан для сбора средств, которые в будущее можно будет направить на сохранение исторического облика Сарапула. Предполагается, что деньги будут поступать от неравнодушных к облику родного города жителей и меценатов. Кроме того, через этот фонд на благоустройство можно будет привлечь средства из других источников. По словам Ессена, ряд предприятий и благотворителей уже заявили о готовности внести свой вклад в преображение города.

      Отметим, что в Сарапуле есть ряд успешных проектов по реставрации исторических зданий. Так, например, в доме купца Башенина сейчас располагается медцентр, в старой водонапорной станции – ресторанно-гостиничный комплекс. Кроме того, в помещении бывшей ремесленной школы планируют разместить детский центр.

      Как считают создатели фонда, у инициативных горожан есть намерения также поучаствовать в дальнейшем обустройстве набережной Камы, часть которой сделана по федеральной программе внутреннего и въездного туризма, а продолжение работ ведут по проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас на участке этой территории расположена неприглядная советская складская застройка — на ее месте планируют развивать малоэтажную в виде гостиниц, кафе.

      Фонд должен начать работать во втором квартале 2018 года. В первую очередь, средства направят на те здания, куда сложно привлечь инвесторов, например, старинные жилые дома.

      14:40, 20 января, 2018
      491
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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