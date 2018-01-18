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      Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» победил в народном голосовании за звание «Лучший работодатель Удмуртии - 2017»

      12:20, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      12:20, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      460
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#награды\n#Удмуртия\n#работа\n#КОМОС ГРУПП\n#социальная работа
      460
      0

      Все желающие могли оценить компании, работающие в регионе, по нескольким критериям: руководство, коллектив, условия работы, зарплата, социальные гарантии.

      Ижевск. Удмуртия. Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» победил в народном голосовании за звание «Лучший работодатель Удмуртии - 2017». Исполнительному директору компании Кириллу Чечину на награждении вручили диплом и кубок проекта «Карнавал профессий».

      В ходе народного голосования жители Удмуртии могли оценить компании по нескольким критериям: руководство, коллектив, условия работы, зарплата и социальные гарантии, причем в голосовании могли принять участие предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства республики. 

      Организаторами выступила автономная некоммерческая организация «Карнавал профессий», которая ежегодно проводит одноименный фестиваль.

      «Нужно учитывать, что голосование добровольное.  Если человек захотел проголосовать за компанию, в которой он работает, то он просто может написать нам письмо», - рассказал организатор конкурса Николай Кривоногов.

      В свою очередь исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин отметил, что в агрохолдинге всегда относятся к людям как к главной ценности компании и стараются способствовать их профессиональному и личностному развитию.

      «В нашей компании работают представители более 300 профессий, они составляют костяк нашего многотысячного коллектива. Руководство агрохолдинга предлагает сотрудникам конкурентную заработную плату, сбалансированный социальный пакет, возможность карьерного роста и делает всё возможное для того, чтобы «вырастить» в своем коллективе профессионалов высочайшего класса, поэтому считаю эту награду не только почетной, но и заслуженной», - сказал на награждении Кирилл Чечин.

      Как рассказали «Сусанину» организаторы конкурса, в этом году среди участников традиционно присутствовали предприятия из нескольких городов Удмуртии, причем среди них были и крупные компании.

      Наша справка:

      Сегодня на предприятиях агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», расположенных в четырех регионах России, работает более 15 тысяч человек. По итогам 2016 года затраты компании на развитие социальной сферы и персонал выросли на 47% и составили 87 млн рублей.

      12:20, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      460
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#награды\n#Удмуртия\n#работа\n#КОМОС ГРУПП\n#социальная работа

       

       

       

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