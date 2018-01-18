Все желающие могли оценить компании, работающие в регионе, по нескольким критериям: руководство, коллектив, условия работы, зарплата, социальные гарантии.

Ижевск. Удмуртия. Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» победил в народном голосовании за звание «Лучший работодатель Удмуртии - 2017». Исполнительному директору компании Кириллу Чечину на награждении вручили диплом и кубок проекта «Карнавал профессий».

В ходе народного голосования жители Удмуртии могли оценить компании по нескольким критериям: руководство, коллектив, условия работы, зарплата и социальные гарантии, причем в голосовании могли принять участие предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства республики.

Организаторами выступила автономная некоммерческая организация «Карнавал профессий», которая ежегодно проводит одноименный фестиваль.

«Нужно учитывать, что голосование добровольное. Если человек захотел проголосовать за компанию, в которой он работает, то он просто может написать нам письмо», - рассказал организатор конкурса Николай Кривоногов.

В свою очередь исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин отметил, что в агрохолдинге всегда относятся к людям как к главной ценности компании и стараются способствовать их профессиональному и личностному развитию.

«В нашей компании работают представители более 300 профессий, они составляют костяк нашего многотысячного коллектива. Руководство агрохолдинга предлагает сотрудникам конкурентную заработную плату, сбалансированный социальный пакет, возможность карьерного роста и делает всё возможное для того, чтобы «вырастить» в своем коллективе профессионалов высочайшего класса, поэтому считаю эту награду не только почетной, но и заслуженной», - сказал на награждении Кирилл Чечин.

Как рассказали «Сусанину» организаторы конкурса, в этом году среди участников традиционно присутствовали предприятия из нескольких городов Удмуртии, причем среди них были и крупные компании.

Наша справка:

Сегодня на предприятиях агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», расположенных в четырех регионах России, работает более 15 тысяч человек. По итогам 2016 года затраты компании на развитие социальной сферы и персонал выросли на 47% и составили 87 млн рублей.