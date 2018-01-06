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      В Удмуртии задержали находившегося в федеральном розыске жителя Казани

      10:00, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      10:00, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      252
      0
      #общество\n#розыск\n#полиция\n#задержание
      Фото: pixabay.com
      252
      0

      Его обнаружили в Можгинском районе республики.

      Можга. Удмуртия. Ранее судимого 43-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске, обнаружили в одном из сел Можгинского района Удмуртии.

      Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в августе 2017 года был он объявлен в федеральный розыск казанскими полицейскими за совершение кражи. Кроме того, с конца декабря 2017 года он находился в розыске за судом Ленинского района г.Ижевска по ст.264.1 УК РФ («Повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения»).

      Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Ижевску совместно с оперативниками отдела полиции №17 УМВД России по  Казани в месте своего проживания и заключен под стражу. Сейчас он передан казаским правоохранителям.

      10:00, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      252
      0
      #общество\n#розыск\n#полиция\n#задержание

       

       

       

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