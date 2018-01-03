Здание детского сада на 220 мест сдадут в Ижевске летом

Весной планируется завершить благоустройство территории учреждения.

Ижевск. Удмуртия. Здание детского сада на 220 детей сдадут в Ижевске к лету. Оно расположилось на улице Архитектора Берша, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«В здании детского сада полным ходом ведется отделка внутренних помещений, устанавливается кухонное и другое спецоборудование, на участках для прогулок уже есть веранды, завезены игровые элементы, строители завершают наружную отделку корпуса», - говорится в сообщении городских властей.

Весной планируется завершить благоустройство территории учреждения. Детский сад откроет свои двери летом.

Деньги на строительство трехэтажного здания выделили в рамках федеральной целевой программы «Жилище». На возведение детского сада потратили более 190 млн рублей.