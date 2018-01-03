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      Здание детского сада на 220 мест сдадут в Ижевске летом

      09:47, 03 января, 2018
      09:47, 03 января, 2018
      396
      0
      #дети\n#строительство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#финансы и деньги
      Фото: Пресс-служба Ижевска
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      Весной планируется завершить благоустройство территории учреждения.

      Ижевск. Удмуртия. Здание детского сада на 220 детей сдадут в Ижевске к лету. Оно расположилось на улице Архитектора Берша, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      «В здании детского сада полным ходом ведется отделка внутренних помещений, устанавливается кухонное и другое спецоборудование, на участках для прогулок уже есть веранды, завезены игровые элементы, строители завершают наружную отделку корпуса», - говорится в сообщении городских властей.

      Весной планируется завершить благоустройство территории учреждения. Детский сад откроет свои двери летом.

      Деньги на строительство трехэтажного здания выделили в рамках федеральной целевой программы «Жилище». На возведение детского сада потратили более 190 млн рублей.

      09:47, 03 января, 2018
      396
      0
      #дети\n#строительство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#финансы и деньги

       

       

       

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