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      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      18:00, 16 ноября, 2017
      18:00, 16 ноября, 2017
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      #медицина\n#культура\n#спорт\n#кадры\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#новости\n#молодые специалисты\n#финансы и деньги
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      Традиционный обзор новостей минувшего дня от корреспондентов информагентства «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» поводят итоги четверга, 16 ноября. Предлагаем завершить рабочий день традиционным обзором самых интересных новостей дня.

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на "Земского доктора"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Назначение:

      Агентство информатизации и связи Удмуртии возглавил Тимур Меджитов. Отбор на должность проводился в три этапа. Меджитов прошел их все. К своим обязанностям он приступил в четверг, 16 ноября.

      Выбор депутатов:

      Управляющий филиала «Мособлбанка» Дмитрий Чистяков займёт пост заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов на 18-й сессии Гордумы.

      «Денег нет, но вы держитесь»:

      В Удмуртии не хватило средств на реализацию программу «Земский доктор». В этом году обещанные выплаты не получили более 50 врачей. Напомним, по условиям программы молодым специалистам, уехавшим работать на село, выдают по 1 млн рублей.

      Спортивный вопрос:

      В Ижевске будут решать вопрос об участии женского футбольного клуба «Торпедо» в Высшей лиге. Для этого в Удмуртию прибудет руководство Российского футбольного союза. Визит может состояться уже в декабре этого года.

      Выставка:

      В Музее воды Ижевска открылась выставка художника Энвиля Касимова «EX'PORT». Она объединяет удмуртскую и древнегреческую культуры. Всего на выставке представлено 8 картин.

      18:00, 16 ноября, 2017
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      #медицина\n#культура\n#спорт\n#кадры\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#новости\n#молодые специалисты\n#финансы и деньги

       

       

       

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