Традиционный обзор новостей минувшего дня от корреспондентов информагентства «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» поводят итоги четверга, 16 ноября. Предлагаем завершить рабочий день традиционным обзором самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на "Земского доктора" Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Назначение:

Агентство информатизации и связи Удмуртии возглавил Тимур Меджитов. Отбор на должность проводился в три этапа. Меджитов прошел их все. К своим обязанностям он приступил в четверг, 16 ноября.

Выбор депутатов:

Управляющий филиала «Мособлбанка» Дмитрий Чистяков займёт пост заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов на 18-й сессии Гордумы.

«Денег нет, но вы держитесь»:

В Удмуртии не хватило средств на реализацию программу «Земский доктор». В этом году обещанные выплаты не получили более 50 врачей. Напомним, по условиям программы молодым специалистам, уехавшим работать на село, выдают по 1 млн рублей.

Спортивный вопрос:

В Ижевске будут решать вопрос об участии женского футбольного клуба «Торпедо» в Высшей лиге. Для этого в Удмуртию прибудет руководство Российского футбольного союза. Визит может состояться уже в декабре этого года.

Выставка:

В Музее воды Ижевска открылась выставка художника Энвиля Касимова «EX'PORT». Она объединяет удмуртскую и древнегреческую культуры. Всего на выставке представлено 8 картин.