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      В старейшей водонапорной башне Ижевска открылась выставка Энвиля Касимова

      10:58, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      10:58, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      387
      0
      #удмурты\n#Ижевск\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#мифы\n#картины
      Фото: ИА "Сусанин"
      387
      0

      Художник осмелился объединить в своих полотнах удмуртскую и древнегреческую культуры.

      Ижевск. Удмуртия. В Музее воды Ижевска открылась выставка художника Энвиля Касимова «EX’PORT». Выставка объединяет удмуртскую и древнегреческую культуры, рассказал корреспонденту «Сусанина» мастер.

      Сам музей находится в особенном, историческом месте - в водонапорной башне, старейшем гидротехническом сооружении Ижевска. Гости отмечают, что это идеальное место для подобных работ, они усиливают энергию башни. Содержание и форма сплелись воедино: один плюс один стало не два, а одиннадцать.

      На полотнах художника переплетаются классические скульптуры эпохи античности и ренессанса. Всего на выставке представлено 8 картин: дискобол, Гомер, Давид и другие.

      «Это о том, что всё ценное - оно из Удмуртии. Я хотел доказать, что та же антика была после всего удмуртского. В каждом из героев картин мы узнаем алангасара или какого-то героя удмуртских мифов и сказок», - рассказывает Энвиль Касимов.

      Первое, что встречает гостей – скульптура Лаокоона. На полотне мастер отразил самое трагическое: сюжет, когда отца с сыновьями удушают за прегрешения змеи. «Это только одна голова, но когда вырываешь частицу, появляется совершенно другая драма. Я перестрадал это, меня самого душили эти змеи», - рассказывает художник.

      Лаокоон

      Картины играют целостную симфонию, где одна переходит в другую, а затем сплетается воедино с самой башней.

      «У меня впечатление, что я попал в ковчег, который несёт нас в другое измерение. Это ощущение мистического процесса. Я не могу выделить одну картину, все полотна работают как хор, где солист – это сам мастер», - отмечает художник Сергей Орлов.

      Один из кураторов выставки, Анфим Ханыков, отмечает, что картины получили другую жизнь, когда попали в антураж пространства башни. «Когда мы их повесили, произошло какое-то чудо. Каждый раз, когда делаешь выставку и ставишь картину на своё место, она включается, как будто из неё исходит свет», - отмечает куратор. 

      Открытие выставки Энвиля Касимова в Музее воды в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-16.

      10:58, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      387
      0
      #удмурты\n#Ижевск\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#мифы\n#картины

       

       

       

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