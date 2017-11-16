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      Больше 50 врачей в Удмуртии в 2017 году не получили деньги по программе «Земский доктор»

      13:13, 16 ноября, 2017
      13:13, 16 ноября, 2017
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      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#молодые специалисты\n#долги\n#финансы и деньги
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      Произошло это из-за нехватки средств в бюджете.

      Ижевск. Удмуртия. Больше 50 врачей, приехавших работать в сельскую местность по программе «Земский доктор» в Удмуртии, так и не получили обещанные выплаты в 2017 году. Такие данные озвучил на заседании президиума регионального Госсовета, в четверг, 16 ноября, и.о. министра здравоохранения Удмуртии Андрей Воздвиженский.

      Как сообщил Воздвиженский, с 2012 года за счет программы удалось привлечь на работу в сельские населенные пункты Удмуртии 487 врачей. 78% медицинских работников после завершения контракта  остались работать в тех же больницах. Однако сейчас финансовое обеспечение программы оказалось под вопросом.

      «В 2012-2017 годах выплаты в 1 млн рублей осуществлялись на условиях софинансирования из бюджета фонда ОМС и средств бюджета республики. В текущем году лимиты бюджетных обязательств Удмуртской Республики позволили осуществить выплаты лишь 25 медицинским работникам, в то время как потребность в специалистах на селе на начало года составляла 100 человек. Это привело к тому, что в настоящее время 51 доктор не могут реализовать свое законное право на получение выплаты. Подобная ситуация наблюдалась в 2015 году, когда в связи с недостаточностью лимитов 20 медицинских работников не были обеспечены выплатами», – рассказал Воздвиженский.

      В 2018 году выплату смогут получить только 22 врача и 6 фельдшеров, при этом потребность в специалистах в республике  - не менее 90 врачей и 50 фельдшеров ФАП и скорой медицинской помощи.

      Как отметил председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, сейчас республика ищет дополнительные средства на погашение долгов.

      «Мы этот вопрос приняли к рассмотрению и будем его контролировать, – сказал он. – Примем совместное решение с правительством и будем разбираться».

      Кроме того, повис в воздухе вопрос с финансированием республиканского закона о единовременных выплатах молодым врачам, фельдшерам и акушеркам, принятый Госсоветом республики в декабре 2016 года. В Удмуртии до сих пор не утвердили порядок и условия осуществления этих мер поддержки.

      13:13, 16 ноября, 2017
      251
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#молодые специалисты\n#долги\n#финансы и деньги

       

       

       

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