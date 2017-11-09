Авария в Ижевске, наказание за жестокое обращение с животными и массовые продажи iPhone X: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

Авария в Ижевске:

В Ижевске на улице Удмуртской произошло ДТП. Авария случилась напротив торгового центра «Флагамн» на том участке, где недавно установили ограждения, которые разделяют направления движения. По сообщению очевидцев, автомобиль сильно пострадал. Ограждения также сильно погнуло.

Обсуждение законопроекта:

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий усиление уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы до трёх лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на пояснительную записку к документу.

«Усиление санкций в проектируемой статье обусловлено тем, что жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали, и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости», — пишет издание.

Дефицит соли:

Поставщики соли предупреждают о возможном росте цен на соль в России к концу года. Об этом сообщают RT со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что причиной роста цен может стать нехватка подвижного состава для перевозки соли. При этом ситуация настолько серьёзная, что есть вероятность не только увеличения стоимости соли, но и её дефицита в магазинах.

«Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции», — рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти «Руспродсоюза» Алексея Тюник.

Он отметил, что в октябре на рынке технической соли рост цен в оптовом звене составил 10%. Стоимость этого товара достигла 3 тыс. рублей за тонну. Соответственно, розничные цены могут вырасти сопоставимо.

Как добавил коммерческий директор «Руссоли» Алексей Булычев, данная проблема затрагивает как техническую, так и пищевую соль.

В РЖД при этом сказали изданию, что осведомлены о трудностях с вывозом продукции, подчеркнув, что речь идёт всё-таки не о пищевой, а о технической соли.

Ранее стало известно, что в России цены на рыбу и некоторые морепродукты могут увеличиться на 10%.

Массовые продажи:

За первые три дня после начала продаж iPhone X телефон побил рекорды по перепродажам. Об этом Лайфу рассказали представители сервиса Avito.

«Юбилейный» смартфон от Apple значительно обогнал своих предшественников. Так, с 3 по 5 ноября через Avito было куплено в шесть раз больше iPhone X, чем iPhone 8 в первые три дня его продаж. Средняя цена новинки при этом составляла 120 600 рублей.

Кроме того, iPhone X оказался популярнее прошлогодней модели — iPhone 7. В период с 3 по 5 ноября "юбилейное" устройство покупали в четыре раза чаще, чем "семёрку" в первые три дня её продаж.

Количество объявлений, в которых предлагалось купить iPhone X, с 27 октября по 3 ноября выросло в 3,5 раза — на 250%. В то же время спрос покупателей увеличился более чем в пять раз — на 433%.

Всего на сегодняшний день на сайте опубликовано 144 219 предложений о продаже iPhone разных моделей. Лидирует по количеству объявлений iPhone 6, за ним следуют iPhone 7 и iPhone 5. Реже всего встречаются предложения о продаже iPhone 4 и нового iPhone X.