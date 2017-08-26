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      8,5 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь с начала 2017 года

      16:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      16:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      146
      0
      #Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#покупатели\n#покупки
      Фото: arzik2
      146
      0

      Самым популярным напитком оказалась водка.

      Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2017 года жители Удмуртии потратили на покупку алкоголя 8,5 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 933 рубля в месяц на одного человека.

      При этом самым популярным напитком стала водка. По данным Росалкогольрегулирования в республики с начала года ее продано 620 тыс. декалитров (дкл) или 0,7 литра в месяц на одного жителя. Тогда как коньяка – 40 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 34 тыс. декалитров. Объем продажи винодельческой продукции составил 443 тыс. декалитров, в том числе вина – 216 тыс. дкл.

      К примеру, на покупку мяса был потрачен 801 рубль, кондитерских изделий – 464 рубля, хлеба и хлебобулочных изделий – 405 рублей, молочных продуктов – 384 рубля, лекарственных средств – 319 рублей.

      16:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      146
      0
      #Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#покупатели\n#покупки

       

       

       

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