8,5 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь с начала 2017 года

Самым популярным напитком оказалась водка.

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2017 года жители Удмуртии потратили на покупку алкоголя 8,5 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 933 рубля в месяц на одного человека.

При этом самым популярным напитком стала водка. По данным Росалкогольрегулирования в республики с начала года ее продано 620 тыс. декалитров (дкл) или 0,7 литра в месяц на одного жителя. Тогда как коньяка – 40 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 34 тыс. декалитров. Объем продажи винодельческой продукции составил 443 тыс. декалитров, в том числе вина – 216 тыс. дкл.

К примеру, на покупку мяса был потрачен 801 рубль, кондитерских изделий – 464 рубля, хлеба и хлебобулочных изделий – 405 рублей, молочных продуктов – 384 рубля, лекарственных средств – 319 рублей.