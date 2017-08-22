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      Еще два года в Ижевске будут отключать горячую воду летом больше, чем на две недели

      14:41, 22 августа, 2017
      14:41, 22 августа, 2017
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода\n#Юрий Тюрин
      Фото: Pixabay
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      По словам главы города Юрия Тюрина, это связано с реконструкцией участков коммуникаций.

      Ижевск. Удмуртия. Около двух лет понадобится, чтобы войти в норматив и отключать горячую воду в Ижевске летом не более, чем на 14 дней. Об этом на пресс-конференции во вторник, 22 августа, рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин. По его словам, это связано с масштабной реконструкцией коммунальных коммуникаций.

      «Это масштабная реконструкция, и где-то время отключения ГВС стало больше. Пока это так, если смотреть динамику снижения аварий, еще два года будем в этом же режиме, а потом будем говорить о том, чтобы войти в норматив отключения на 14 дней», - сообщил он.

      Завод-изготовитель труб, на которые меняют существующие коммуникации, заявляет о том, что они прослужат 25 лет.

      «На Сабурова заканчиваем работу, и практика прошлой зимы показала, что там, где выполнены работы, ни одной аварии не было», - сказал Тюрин.

      Напомним, что концессионное соглашение между городскими властями и «Удмуртскими коммунальными системами» было подписано 19 декабря прошлого года. Оно предусматривает финансирование реконструкции более 259 км теплосетей – это не менее 500 тыс. рублей ежегодно в течение всего периода действия договора – до 31 декабря 2032 года.

      Соглашение УКСом также подразумевает ремонт 73 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

      В Ижевске в 2017 году в рамках концессионного соглашения планировалось заменить 37 км теплосетей.

      14:41, 22 августа, 2017
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода\n#Юрий Тюрин

       

       

       

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