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      Порядка 37 км сетей заменят в Ижевске в рамках концессии с УКСом в 2017 году

      08:00, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      151
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#тепло\n#ремонт
      Фото: @arzik2
      151
      0

      На эти цели понадобится около 500 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2017 году заменят порядка 37 км теплосетей в рамках концессионного соглашения с «Удмуртскими коммунальными сетями» (УКС). Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал начальник управления ЖКХ администрации Ижевска Сергей Чернышев.

      По его словам, соглашение УКСом также подразумевает ремонт 73 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

      «Из них 12 будет глубокая реконструкция, то есть с заменой водоподогревателей, насосного оборудования. А по остальным (ЦТП – прим.ред.) будут заменены отдельные элементы оборудования», - сказал Чернышев.

      Кроме того, капитальный ремонт сделают на 4,4 км сетей.

      Как рассказал Сергей Чернышев, средняя стоимость ремонта 1 км сети – 12,5 млн рублей. В этом году на реконструкцию потратят порядка 500 млн рублей.  

      Напомним, что концессионное соглашение в отношение объектов теплоснабжения было подписано 19 декабря. Оно предусматривает финансирование реконструкции более 259 км теплосетей – это не менее 500 тыс. рублей ежегодно в течение всего периода действия договора – до 31 декабря 2032 года. 

      08:00, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      151
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#тепло\n#ремонт
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