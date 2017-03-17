Порядка 37 км сетей заменят в Ижевске в рамках концессии с УКСом в 2017 году

На эти цели понадобится около 500 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2017 году заменят порядка 37 км теплосетей в рамках концессионного соглашения с «Удмуртскими коммунальными сетями» (УКС). Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал начальник управления ЖКХ администрации Ижевска Сергей Чернышев.

По его словам, соглашение УКСом также подразумевает ремонт 73 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

«Из них 12 будет глубокая реконструкция, то есть с заменой водоподогревателей, насосного оборудования. А по остальным (ЦТП – прим.ред.) будут заменены отдельные элементы оборудования», - сказал Чернышев.

Кроме того, капитальный ремонт сделают на 4,4 км сетей.

Как рассказал Сергей Чернышев, средняя стоимость ремонта 1 км сети – 12,5 млн рублей. В этом году на реконструкцию потратят порядка 500 млн рублей.

Напомним, что концессионное соглашение в отношение объектов теплоснабжения было подписано 19 декабря. Оно предусматривает финансирование реконструкции более 259 км теплосетей – это не менее 500 тыс. рублей ежегодно в течение всего периода действия договора – до 31 декабря 2032 года.