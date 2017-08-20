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      Конкурс стихов в память о погибших на полях сражений объявили в Удмуртии

      11:30, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      11:30, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      99
      0
      #Ижевск\n#стихи\n#Удмуртия\n#стихотворения\n#творчество\n#Росгвардия
      Фото: pixabay.com
      99
      0

      Проводит его региональное управление Росгвардии.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили конкурс поэзии, приуроченный ко дню памяти павших на полях сражений "Праздник белых журавлей". Проводит его региональное управление Росгвардии.
      Для того, чтобы принять участие, необходимо до 1 октября 2017 года прислать свои стихи на электронную почту rosgvard18@mail.ru (контактное лицо - Дулесов Антон Анатольевич, телефон 693-193) с обязательной пометкой «Белые журавли». Также в письме нужно указать свои имя, фамилию, отчество, возраст и город проживания.
      22 октября работы опубликуют для онлайн голосования на официальном сайте Росгвардии. Самые популярные работы позже появятся на страницах одного из центральных средств массовой информации.

       

      11:30, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      99
      0
      #Ижевск\n#стихи\n#Удмуртия\n#стихотворения\n#творчество\n#Росгвардия

       

       

       

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