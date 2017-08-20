Конкурс стихов в память о погибших на полях сражений объявили в Удмуртии

Проводит его региональное управление Росгвардии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили конкурс поэзии, приуроченный ко дню памяти павших на полях сражений "Праздник белых журавлей". Проводит его региональное управление Росгвардии.

Для того, чтобы принять участие, необходимо до 1 октября 2017 года прислать свои стихи на электронную почту rosgvard18@mail.ru (контактное лицо - Дулесов Антон Анатольевич, телефон 693-193) с обязательной пометкой «Белые журавли». Также в письме нужно указать свои имя, фамилию, отчество, возраст и город проживания.

22 октября работы опубликуют для онлайн голосования на официальном сайте Росгвардии. Самые популярные работы позже появятся на страницах одного из центральных средств массовой информации.