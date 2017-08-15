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      Удмуртия в минуту: ремонт лестницы на набережной и штраф для самарского перевозчика

      18:00, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      113
      0
      #Нижний Новгород\n#авто\n#промышленность\n#ДТП\n#ГЖД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Самарская область\n#транспорт\n#торговля\n#авиация\n#Ижевский радиозавод\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
      113
      0

      Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 15 августа, стало известно, что надзорные органы целый месяц проверяли Евразийскую корпорацию автовокзалов после аварии с ехавшим в Ижевск автобусом. В результате на компанию наложили штраф в размере 200 тыс рублей. Напомним, в ДТП погибли 14 человек.

      Удмуртия в минуту: ремонт лестницы на набережной и штраф для самарского перевозчика

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Приведут в порядок:

      Ремонт лестницы к набережной Ижевска начнется в четверг, 17 августа. Ступени разрушились из-за летних дождей. Кроме того, в июле по ним прокатилась девушка на «Ниве». Сейчас движение по спуску закрыто.

      Испытания на Радиозаводе:

      Ижевский радиозавод будет тестировать аппаратуру для сотовой связи на железных дорогах. Первые испытания пройдут на одном из перегонов Горьковской железной дороги.

      Падение продаж:

      В Удмуртии снизились продажи автомобилей с пробегом. За первые шесть месяцев 2017 года падение составило 26%. Всего снижение отмечается в тридцати одном регионе России.

      Возобновление полетов:

      Авиакомпания «Оренбуржье» возобновила полеты в Ижевск из Нижнего Новгорода. Самолет в столицу Удмуртии из «Стригино» будут летать трижды в неделю. Первый рейс был запущен сегодня, 15 августа.

      18:00, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      113
      0
      #Нижний Новгород\n#авто\n#промышленность\n#ДТП\n#ГЖД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Самарская область\n#транспорт\n#торговля\n#авиация\n#Ижевский радиозавод\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

       

       

       

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