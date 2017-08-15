Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 15 августа, стало известно, что надзорные органы целый месяц проверяли Евразийскую корпорацию автовокзалов после аварии с ехавшим в Ижевск автобусом. В результате на компанию наложили штраф в размере 200 тыс рублей. Напомним, в ДТП погибли 14 человек.

Удмуртия в минуту: ремонт лестницы на набережной и штраф для самарского перевозчика Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Приведут в порядок:

Ремонт лестницы к набережной Ижевска начнется в четверг, 17 августа. Ступени разрушились из-за летних дождей. Кроме того, в июле по ним прокатилась девушка на «Ниве». Сейчас движение по спуску закрыто.

Испытания на Радиозаводе:

Ижевский радиозавод будет тестировать аппаратуру для сотовой связи на железных дорогах. Первые испытания пройдут на одном из перегонов Горьковской железной дороги.

Падение продаж:

В Удмуртии снизились продажи автомобилей с пробегом. За первые шесть месяцев 2017 года падение составило 26%. Всего снижение отмечается в тридцати одном регионе России.

Возобновление полетов:

Авиакомпания «Оренбуржье» возобновила полеты в Ижевск из Нижнего Новгорода. Самолет в столицу Удмуртии из «Стригино» будут летать трижды в неделю. Первый рейс был запущен сегодня, 15 августа.