В Удмуртии на четверть снизились продажи автомобилей с пробегом

Всего падение отмечается в 31 регионе России.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снизились продажи автомобилей с пробегом. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за первые шесть месяцев 2017 года падение составило 26%.

Всего снижение отмечается в 31 регионе России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае, которые входят в топ-30 по объему рынка.

При этом в целом по стране рынок легковых автомобилей с пробегом показывает незначительный рост: +1,1%. С января по июнь 2017 года в России продали почти 2,5 млн подержанных машин.