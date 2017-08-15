Авиакомпания «Оренбуржье» возобновила полеты в Ижевск

В столицу Удмуртии из Нижнего Новгорода самолеты будут летать три раза в неделю.

Ижевск. Удмуртия. Нижегородский международный аэропорт «Стригино» возобновил полеты в Ижевск. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Перевозками занимается авиакомпания «Оренбуржье». Помимо столицы Удмуртской Республики, из Нижнего Новгорода теперь можно вылететь в Пензу и Киров. Рейсы выполняются три раза в неделю. В Ижевск самолет – девятнадцатиместный двухмоторный самолет Let L-410 «Turbolet» – вылетает во вторник, четверг и субботу. Первый рейс был запущен сегодня, 15 августа.

«Рейсы будут выполняться в рамках программы субсидирования региональных перевозок между городами ПФО», - отмечается в сообщении пресс-службы «Стригино».