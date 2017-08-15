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      Авиакомпания «Оренбуржье» возобновила полеты в Ижевск

      13:38, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:38, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      257
      0
      #Нижний Новгород\n#Ижевск\n#транспорт\n#авиация
      Фото: @arzik2
      257
      0

      В столицу Удмуртии из Нижнего Новгорода самолеты будут летать три раза в неделю.

      Ижевск. Удмуртия. Нижегородский международный аэропорт «Стригино» возобновил полеты в Ижевск. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

      Перевозками занимается авиакомпания «Оренбуржье». Помимо столицы Удмуртской Республики, из Нижнего Новгорода теперь можно вылететь в Пензу и Киров. Рейсы выполняются три раза в неделю. В Ижевск самолет – девятнадцатиместный двухмоторный самолет Let L-410 «Turbolet» – вылетает во вторник, четверг и субботу. Первый рейс был запущен сегодня, 15 августа.

      «Рейсы будут выполняться в рамках программы субсидирования региональных перевозок между городами ПФО», - отмечается в сообщении пресс-службы «Стригино».

      13:38, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      257
      0
      #Нижний Новгород\n#Ижевск\n#транспорт\n#авиация

       

       

       

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