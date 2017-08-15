Аппаратуру для сотовой связи на железной дороге начнет тестировать Ижевский радиозавод

Первые испытания пройдут на одном из перегонов Горьковской железной дороги.

Ижевск. Удмуртия. Аппаратуру для сотовой связи на железных дорогах будет тестировать Ижевский радиозавод. Первые испытания пройдут на одном из перегонов Горьковской железной дороги, сообщил директор по развитию бизнеса предприятия Сергей Невьянцев.

«Последние два года мы освоили новое направление - это телекоммуникационное оборудование, система сотовой связи с переносом емкости, позволяющая организовать мобильное покрытие сотовой связи на территории со значительным снижением капитальных затрат на организацию данного покрытия и, соответственно, операционных затрат на эксплуатацию данного оборудования», - сказал Невьянцев.

По его словам, один из операторов уже приобрел у завода подобное оборудование.

«Мы развиваем этот рынок, видим экспортный потенциал у этой продукции, идем в железнодорожную тематику, ввиду того, что оборудование позволяет очень удобно и с меньшими затратами покрыть протяженные территории, такие, как железные дороги. Сами вы ездите на поездах и чувствуете, что не везде сотовая связь присутствует даже в голосовом варианте. Мы планируем развивать это направление по полной программе ввиду того, что в России на сегодняшний день нет таких устоявшихся вендеров - именно производителей телекоммуникационного оборудования для сотовой связи», - пояснил директор по развитию бизнеса.

Сейчас Ижевский радиозавод уже ведет переговоры с предприятиями из Колумбии, Эквадора и стран Африки.

«Это оборудование интересно не только в России, интерес проявляют и европейские страны, и африканские страны, были запросы и из Южной Америки. Фактически, у всех проблемы одни и те же. Необходимо покрыть территорию и сэкономить на этом финансы. У всех операторов сотовой связи есть бизнес-кейсы, которые должны окупиться. Снижая себестоимость этого оборудования, мы позволяем операторам покрыть те или иные территории», - сказал Сергей Невьянцев.