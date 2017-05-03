Поножовщина в ижевском автобусе, падение продаж iPhone и панда на лошадке: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире пока вы спали.

Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В дайджест попали новости с дорог Ижевска, телефонный разговора Путина и Трампа, падение продаж Apple, а также другие интересные события, произошедшие в ночь со 2 на 3 мая.

Поножовщина в автобусе

Жители Ижевска сообщили в соцсетях о драке, которая развернулась в маршрутке на остановке «Улица Чехова». Как сообщают горожане в группе ИГГС, подозрительный мужчина сначала вел себя неадекватно и заставлял другого выйти из автобуса на следующей остановке, в итоге в перепалку вмешался еще один пассажир, которому в ходе потасовки досталось ножом от первого. Известно, что скорая приехала быстро. Нападавшего удалось сфотографировать.

Пожар в «Радуге»

Горожане также сообщили о пожаре в СНТ «Радуга». Точной информации о возгорании очевидцы не разместили, однако написали, что в огне никто не пострадал.

Разговор лидеров

Госсекретарь США Рекс Тилллерсон заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был очень конструктивным. Об этом пишет RT.

«Очень конструктивный разговор. Президенты обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится», — приводит Associated Press слова Тиллерсона.

Отметим, что Путин и Трамп высказались также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге в июле.

Яблоко упало

Компания Apple отчиталась о падении продаж iPhone во втором квартале 2017 года. Как пишет «Интерфакс», оно составило 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на это, доход компании вырос более чем на 1% за счет повышения цен на продукцию. За второй квартал 2017 году общая выручка Apple составила $52,9 млрд при 50,76 млн проданных iPhone.

Глава Apple Тим Кук объяснил падение спроса тем, что покупатели ждут выхода новой модели.

Гибель советника

В Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. По информации «Интерфакса», Бучельников выполнял задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

Панда на качалке

Маленькая панда из китайского заповедника получила в подарок новую игрушку. Как пишет L!fe, это была маленькая лошадка-качалка.

«Под бдительным контролем смотрительницы панда развлекалась с новой игрушкой, пока не увидела другого сотрудника с яблоками», - пишет издание.