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      Знаки Удмуртии: поминки и отказ от рыбалки

      07:00, 03 мая, 2017
      07:00, 03 мая, 2017
      354
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      #общество\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы\n#рыбалка
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      Народные приметы на среду, 3 мая.

      Ижевск. Удмуртия. В старину 3 мая называли Родовыми угорьями, окликанием родителей. Как пишет Astromeridian, в этот день люди обращались к своим предкам.

      Была распространена традиция 3 мая ходить на кладбище, причитать, плакать и окликать родственников, которых уже нет в живых. Никаких важных дел на 3 мая  обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. Это было время, предназначенное исключительно для поминовения умерших людей, и веселиться – значит, навлечь на себя беду.

      Говорили о том, что именно 3 мая  умершие тоскуют о былой жизни и хотят увидеться с родными и близкими, что в этот день открываются небеса, и души вылетают в мир живых, что позволяет людям видеться с покойниками. В этот день обязательно нужно было накрыть обильный и богатый стол, чтобы предкам на том свете было хорошо. Также умершие должны увидеть, что в их доме все мирно и спокойно, а потому, в этот день нельзя было ссориться.

      Кроме того, 3 мая  носило определенный смысл для рыбаков, поскольку в этот день категорически воспрещалось забрасывать сети и ловить рыбу, которая в данное время метала икру. Народ видел, что, если через 3-4 дня рыба расходится, то можно сеять раньше. Если же плотва остается в стае на неделю и дольше, то с сеянием стоит подождать.

      Обязательно 3 мая ставили на краю села стол, стелили белоснежную скатерть и на ней оставляли хлеб-соль, помолившись о хорошем урожае. Обязательно зажигали свечи, ранее принесенные из церкви. Также освящали друг друга и молились об успехах в работе.

      Народные приметы на 3 мая:

      1. Пласт сухой – не будет в этом году богатого урожая.

      2. Следили 3 мая за тем, что вперед вырастет – трава или рожь – то и принесет богатый урожай.

      3. Много шишек на елях – хлеб хорошо уродится. Урожай ржи принято было определять по сосне.

      07:00, 03 мая, 2017
      354
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы\n#рыбалка
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