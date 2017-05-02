Памятную рощу по сарапульскому тракту восстановят ко Дню Победы

Ветераны и волонтеры высадят 1000 саженцев.

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню Победы на сарапульском тракте восстановят рощу, вырубленную во время реконструкции трассы Ижевск-Сарапул. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, экологическая акция в районе села Каменное пройдет 8 мая. Ветераны и волонтеры высадят 1000 саженцев сосен.

«Березовая аллея вдоль Сарапульского тракта для жителей Удмуртии была не просто украшением дороги. Многие уверены, что рощу заложили воины Удмуртии, отправляясь на фронт. Сегодня, когда участников Великой Отечественной войны осталось так мало, наш святой долг – сохранить память о подвиге русского народа и передать ее своим детям. Поэтому еще год назад, когда дорожники начали вырубку деревьев вдоль трассы, мы пообещали жителям восстановить рощу на новом месте», - рассказал и.о министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.