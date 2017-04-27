Ректор ижевской медакадемии Николай Стрелков рассказал в «Кофемолке» о зарплате врачей

По мнению заслуженного врача Российской Федерации, размер заработной платы меньше влияет на хамство со стороны медиков, нежели низкий уровень культуры. Поэтому возглавляемый им вуз старается воспитывать интеллигентов.

Ижевск. Удмуртия. Ректор Ижевской государственной медицинской академии Николай Стрелков рассказал в кофемолке о своем отношении к зарплатам врачей и о том, насколько с этим связано хамство в больницах. По словам заслуженного врача Российской Федерации, чтобы поднять уровень культуры медицинского персонала в возглавляемом им вузе стараются не только давать знания, но и воспитывать интеллигентов.

Также Энвиль Касимов наконец-то смог задать компетентному человеку вопрос о том, не вреден ли кофе.