Акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в Удмуртии в День Победы

Принять участие в ней может любой желающий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Мероприятие, как и прежде, запланировано на 9 мая, в День Победы, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Принять участие в акции могут все желающие, но лучше прийти на шествие с портретом своего родственника – солдата или труженика тыла, участника Великой Отечественной войны.

«Если не осталось изображения героического предка, но есть все его данные, вы можете изготовить штендер без фотографии только с именем и званием героя», - уточняется в сообщении.

Формировать колонну «Бессмертного полка» в Ижевске начнут во вторник, 9 мая, с 9:30 до 10:00, между второй городской поликлиникой и доской почета Удмуртии и далее по улице Свободы.