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      Акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в Удмуртии в День Победы

      16:21, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      16:21, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      219
      0
      #Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#Бессмертный полк
      219
      0

      Принять участие в ней может любой желающий.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Мероприятие, как и прежде, запланировано на 9 мая, в День Победы, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

      Принять участие в акции могут все желающие, но лучше прийти на шествие с портретом своего родственника – солдата или труженика тыла, участника Великой Отечественной войны.

      «Если не осталось изображения героического предка, но есть все его данные, вы можете изготовить штендер без фотографии только с именем и званием героя», - уточняется в сообщении.

      Формировать колонну «Бессмертного полка» в Ижевске начнут во вторник, 9 мая, с 9:30 до 10:00, между второй городской поликлиникой и доской почета Удмуртии и далее по улице Свободы.

      16:21, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      219
      0
      #Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#Бессмертный полк
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