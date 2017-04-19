Обзор самых интересных новостей среды, 19 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев посоветовал властям Ижевска воспринимать критику за снег и грязь нормально. По его словам, ижевским чиновникам предстоит еще много работы.

Удмуртия в минуту: не опорный вуз и грязь на дорогах Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Смена планов

Один из домов комплекса «Виктория парк» не будут строить на территории садового массива. Об этом сказал глава Ижевска Юрий Тюрин. Десятки огородников выступили против возведения здания еще два года назад.

Пляж в аренду

Городской пляж Ижевска сдали в аренду на два года. Там могут появиться платные лежаки и кафе. Капитальных зданий строить на берегу не будут, а купание по-прежнему останется бесплатным.

Не опорный вуз

Удмуртский госуниверситет и Ижевский государственный технический университет имени Калашникова не вошли в число опорных вузов России, потому что программы их развития остались без республиканского финансирования. Учебные заведения рассчитывали на собственные силы и деньги бизнеса.

Погода в доме

В четверг, 20 апреля, в Ижевске испортится погода. В городе будет дуть сильный ветер, с порывами до 18 м/с, и пройдет дождь.