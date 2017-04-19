Университеты Удмуртии не вошли в число опорных вузов России

В список попали восемь учебных заведений страны.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет не вошел в число опорных вузов России. Причиной стало то, что финансирование представленной им программы развития не предполагало дотаций из регионального бюджета, а планировалось за счет собственных средств и средств предприятий, сообщает пресс-служба УдГУ.

Ижевский государственный университет имени Калашникова также не попал в этот список. В него вошли только восемь учебных заведений страны. Еще 14 вузов будут реализовывать программу своего развития за счет дотаций из региональных бюджетов.

По данным пресс-службы министерства образования России в первую группу вошли:

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Мурманский арктический государственный университет

Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева

Новосибирский государственный технический университет

Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России

Тульский государственный университет

Череповецкий государственный университет

Ярославский государственный университет имени Демидова

Во вторую группу попали:

Алтайский государственный университет

Белгородский государственный технологический университет имени Шухова

Калмыцкий государственный университет имени Городовикова

Кемеровский государственный университет

Магнитогорский государственный технический университет имени Носова

Марийский государственный университет

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Петрозаводский государственный университет

Псковский государственный университет

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина

Сочинский государственный университет

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина

Тольяттинский государственный университет

Ульяновский государственный университет.

Министерство образования и науки России проводило конкурс на финансирование вузов за счет средств федерального бюджета с 20 февраля по 17 апреля 2017 года. Всего было подано 86 заявок.

Вузы представляли проекты программ развития на их базе опорных региональных университетов, запрашивая финансирование для реализации этих программ из федерального бюджета. Заявки оценивали по трем критериям: исходные показатели образовательного учреждения, объемы собственного софинансирования и качество проекта программы развития.

Напомним, ранее сообщалось, что Удмуртия – единственный в ПФО регион без опорного университета. Летом 2016 года экс-министр образования России Дмитрий Ливанов хотел приехать в республику для обсуждения вопроса о создании опорного вуза, но так и не приехал. Осенью 2016 года ученые советы образовательных учреждений решали, нужен ли в регионе такой вуз.