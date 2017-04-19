Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал сдачу городского пляжа в аренду

По словам градоначальника, этим летом на территории может появиться летнее кафе и другие удобства.

Ижевск. Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал сдачу территории городского пляжа в аренду. Как сообщил журналистам градоначальник, этим летом на берегу пруда должны появиться различные водные развлечения и удобства.

«В аренду пляж сдаем на 2 года. Теперь здесь будет хозяин. Жители как бесплатно купались, так бесплатно купаться и будут. Но очевидно появятся платные услуги: лежаки и прочее. Возможно появится летнее кафе. Но мы не передаем ни одного участка земли. Никаких капитальных строений там не будет», - рассказал Юрий Тюрин.

По его словам, власти города благодаря таким мерам смогут «высвободить некоторые средства из бюджета, которые до этого расходовались на содержание территории».

«Я считаю, что он не соответствует современному уровню. Там должны быть водные развлечения, чистота и порядок, различные удобства. Пусть там работает частный капитал, если в пляж готовы вкладывать деньги», - сказал глава администрации Ижевска.