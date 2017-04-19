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      И.о. постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России стал Михаил Хомич

      17:05, 19 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:05, 19 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      220
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#полпред\n#глава Удмуртии\n#Александр Бречалов
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      220
      0

      Как сообщает пресс-служба главы и регионального правительства, ранее Хомич занимал должность руководителя Ассоциации менторов Московской школы управления Сколково и был директором по развитию бизнес-инкубатора МГУ имени Ломоносова.

      Ижевск. Исполняющим обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России стал Михаил Хомич. Как сообщает пресс-служба главы и регионального правительства ранее Хомич занимал должность руководителя Ассоциации менторов Московской школы управления Сколково и был директором по развитию бизнес-инкубатора МГУ имени Ломоносова.

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов отметил, что первой задачей для Хомича будет организация участия представительства в Красноярском экономическом форуме.

      «Ключевым направлением в работе представительства станет привлечение инвестиций и продвижение региона на федеральном уровне. В ближайшее время работа представительства будет переформатирована. Руководить этим процессом будет Михаил Хомич. У него есть достаточный опыт и знания, чтобы слоган «Инвестируй в Удмуртию» стал реальностью, а не формальным пунктом в концепции социально-экономического развития нашей республики», - сказал врио главы Удмуртской Республики.

      Отметим, что официальное представление Михаила Хомича пройдет в ближайший понедельник, 24 апреля, на заседании правительства Удмуртской Республики.

      17:05, 19 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      220
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#полпред\n#глава Удмуртии\n#Александр Бречалов
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