Тест на знание фактов о Великой Отечественной войне напишут в Удмуртии

Мероприятие пройдет более, чем на 20 площадках.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии напишут тест на знание фактов о Великой Отечественной войне и истории региона. Международная акция состоится в субботу, 22 апреля, в 11:00, более, чем на 20 площадках по всей республике, сообщает пресс-служба штаба городских проектов «ЛИФТ».

Задания к тесту подготовят ведущие ученые Московского государственного университета имени Ломоносова. За полчаса надо будет ответить на 30 вопросов. Тест по истории Удмуртии включит в себя 20 заданий. Их созданием занимался Институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН.

Также тест можно будет пройти онлайн на сайте кдгр.рф. Его итоги подведут в мае.