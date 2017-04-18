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      Тест на знание фактов о Великой Отечественной войне напишут в Удмуртии

      17:20, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      17:20, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      84
      0
      #Ижевск\n#акция\n#День Победы\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#акции
      Фото: pixabay.com
      84
      0

      Мероприятие пройдет более, чем на 20 площадках.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии напишут тест на знание фактов о Великой Отечественной войне и истории региона. Международная акция состоится в субботу, 22 апреля, в 11:00, более, чем на 20 площадках по всей республике, сообщает пресс-служба штаба городских проектов «ЛИФТ».

      Задания к тесту подготовят ведущие ученые Московского государственного университета имени Ломоносова. За полчаса надо будет ответить на 30 вопросов. Тест по истории Удмуртии включит в себя 20 заданий. Их созданием занимался Институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН.

      Также тест можно будет пройти онлайн на сайте кдгр.рф. Его итоги подведут в мае.

      17:20, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      84
      0
      #Ижевск\n#акция\n#День Победы\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#акции
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