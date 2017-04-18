Знаки Удмуртии: лечение переполоха и приход тепла

Народные приметы на вторник, 18 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии во вторник, 18 апреля, почитают память мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними, пострадавших во времена императора Максимиана. Как пишет Redday.ru, Феодул жил в Фессалониках в царстве гонителей христиан императоров Диоклетиана и Максимиана (284—305 года) и состоял чтецом при церкви.

Ему было предложено отказаться от веры и благополучно жить или немедленно умереть. «Я выбираю жизнь, — ответил Феодул, — но жизнь вечную». С камнем на шее юноша был брошен в море.

По данным Astromeridian, jбычно на Феодула открывали окна настежь и произносили специальные заговоры для того, чтобы в доме не оставались гнилостные ветры, переполохи, бесы. Старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь. Переполохом называли недуг, который был получен вследствие воздействия злого ветра. Верили, что человек может подхватить эту болезнь во сне. Изображали Переполох в виде живого существа. Знахари занимались лечением этого заболевания.

Обычно день Феодула (Федула) связывали с приходом устойчивых теплых дней. Говорили: «Пришел Федул – теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил». Праздник 18 апреля в старину называли по-разному: Федулы-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник и т.д. Считалось, что, если ранее морозы могли еще случаться, то 18 апреля зима окончательно убиралась восвояси. Сам день может быть дождливым или теплым.

Начинаются весенние, теплые ветры, прилетают сверчки и расселяются по огородам. Отмечали, что 18 апреля появлялись бабочки-крапивницы, божьи коровки оживали.

Народные приметы на 18 апреля:

1. Если на околице все отчетливо слышится – вскоре ожидай ненастья и ветреной погоды.

2. День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – жди устойчивой хорошей погоды.

3. Глухари токуют – в ближайшее время погода улучшится. Если же эти птицы молчат – жди ненастья.

4. Считается, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями.

5. Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову – пора выходить на пашню и приниматься за работу.