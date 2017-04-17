Пирожки стайл: Пасха и празднование дня Ижевска

Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.

Ижевск. Удмуртия. Доброе понедельничное утро, Удмуртия. Пока вы думаете о том, что предстоит пережить еще одну новую рабочую неделю, читайте свежие стишки-пирожки от корреспондентов информагентства «Сусанин».

День города в Ижевске будут праздновать три дня

жизнь праздником должна казаться

вот твой сосед приличный дед

пойди отметь с ним день рождения

ижевск

Пасху празднуют православные Удмуртии

смерть пришла так незаметно

прилетело в лоб яйцом

в светлый праздник воскресенья

иван воскрес

Акция «Библионочь» пройдет в Ижевске 22 апреля

ирина книги так любила

что ночью перестала спать

и все бы хорошо но утром

вставать

Подземный переход на остановке «Электротехника в быту» в Ижевске отремонтируют к маю

переход откроем к маю

в субботу тюрин заявил

коммерсанты огорчились

их никто не пригласил

Сильный ветер сохранится в Удмуртии до 18:00

вышел на прогулку сеня

ветер сдул его совсем

где он сейчас никто не знает

окей гугл