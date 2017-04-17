Пирожки стайл: Пасха и празднование дня Ижевска

Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.
Ижевск. Удмуртия. Доброе понедельничное утро, Удмуртия. Пока вы думаете о том, что предстоит пережить еще одну новую рабочую неделю, читайте свежие стишки-пирожки от корреспондентов информагентства «Сусанин».
День города в Ижевске будут праздновать три дня
жизнь праздником должна казаться
вот твой сосед приличный дед
пойди отметь с ним день рождения
ижевск
Пасху празднуют православные Удмуртии
смерть пришла так незаметно
прилетело в лоб яйцом
в светлый праздник воскресенья
иван воскрес
Акция «Библионочь» пройдет в Ижевске 22 апреля
ирина книги так любила
что ночью перестала спать
и все бы хорошо но утром
вставать
Подземный переход на остановке «Электротехника в быту» в Ижевске отремонтируют к маю
переход откроем к маю
в субботу тюрин заявил
коммерсанты огорчились
их никто не пригласил
Сильный ветер сохранится в Удмуртии до 18:00
вышел на прогулку сеня
ветер сдул его совсем
где он сейчас никто не знает
окей гугл