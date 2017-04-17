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      Пирожки стайл: Пасха и празднование дня Ижевска

      07:00, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      07:00, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      220
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#стихи\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
      Фото: ИА Сусанин
      220
      0

      Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе понедельничное утро, Удмуртия. Пока вы думаете о том, что предстоит пережить еще одну новую рабочую неделю, читайте свежие стишки-пирожки от корреспондентов информагентства «Сусанин».

       

      День города в Ижевске будут праздновать три дня

      жизнь праздником должна казаться

      вот твой сосед приличный дед

      пойди отметь с ним день рождения

      ижевск

       

      Пасху празднуют православные Удмуртии

      смерть пришла так незаметно

      прилетело в лоб яйцом

      в светлый праздник воскресенья

      иван воскрес

       

      Акция «Библионочь» пройдет в Ижевске 22 апреля

      ирина книги так любила

      что ночью перестала спать

      и все бы хорошо но утром

      вставать

       

      Подземный переход на остановке «Электротехника в быту» в Ижевске отремонтируют к маю

      переход откроем к маю

      в субботу тюрин заявил

      коммерсанты огорчились

      их никто не пригласил

       

      Сильный ветер сохранится в Удмуртии до 18:00

      вышел на прогулку сеня

      ветер сдул его совсем

      где он сейчас никто не знает

      окей гугл

      07:00, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      220
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#стихи\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
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