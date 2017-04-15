Акция «Библионочь» пройдет в Ижевске 22 апреля

В столице Удмуртии в этот день будут работать четыре площадки.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Библионочь» вновь пройдет в Ижевске. Запланировали ее с 22 на 23 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртии.

Тема мероприятия – «Новое прочтение». В ночь с субботы на воскресенье в столице региона будут работать четыре площадки:

- «Путешествие как образ жизни», улица 30 лет Победы, 14, с 17:00 до 23:00;

- «Путешествие в мир книг», от Национальной библиотеки Удмуртии, улица Пушкинская, 200, с 17:00 до 20:00;

- «Кругосветка», от Республиканской библиотеки для детей и юношества, улица Удмуртская, 264, с 16:00 до 23:00;

- «Искусство вслух», от Республиканской библиотеки для детей и юношества, улица Ломоносова,9, с 15:00 до 17:00.

Старт акции даст еще одно мероприятие «Маленький принц и Лис приглашают…» также в Республиканской библиотеке для детей и юношества.