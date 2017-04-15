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      Акция «Библионочь» пройдет в Ижевске 22 апреля

      15:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      15:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      84
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Библионочь\n#Удмуртия\n#чтение
      Фото: ИА Сусанин
      84
      0

      В столице Удмуртии в этот день будут работать четыре площадки.

      Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Библионочь» вновь пройдет в Ижевске. Запланировали ее с 22 на 23 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртии.

      Тема мероприятия – «Новое прочтение». В ночь с субботы на воскресенье в столице региона будут работать четыре площадки:

      - «Путешествие как образ жизни», улица 30 лет Победы, 14, с 17:00 до 23:00;

      - «Путешествие в мир книг», от Национальной библиотеки Удмуртии, улица Пушкинская, 200, с 17:00 до 20:00;

      - «Кругосветка», от Республиканской библиотеки для детей и юношества, улица Удмуртская, 264, с 16:00 до 23:00;

      - «Искусство вслух», от Республиканской библиотеки для детей и юношества, улица Ломоносова,9, с 15:00 до 17:00.

      Старт акции даст еще одно мероприятие «Маленький принц и Лис приглашают…» также в Республиканской библиотеке для детей и юношества.

      15:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      84
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Библионочь\n#Удмуртия\n#чтение
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