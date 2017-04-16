Пасху празднуют православные Удмуртии

Корреспонденты информагентства «Сусанин» сделали обзор социальных сетей жителей республики.
Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии празднуют в воскресенье, 16 апреля, светлый праздник Пасхи. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» сделали обзор социальных сетей, чтобы узнать, как отмечают жители республики Воскресение Христово.
Пасхальная Служба! С праздником! Христос Воскресе!!!
22 Likes, 1 Comments - Олег Гарин (@oleggarinizh) on Instagram: "Пасхальная Служба! С праздником! Христос Воскресе!!!"
Светлой Пасхи! Светлых мыслей! Христос Воскресе! #пасха #хв #апрель
11 Likes, 1 Comments - Юлия Первушина (@lulmullulmul) on Instagram: "Светлой Пасхи! Светлых мыслей! Христос Воскресе! #пасха #хв #апрель"
Вышел заяц на крыльцо почесать своё яйцо . Всех с праздником Великой Пасхи
24 Likes, 2 Comments - Марина Евсеева (@marinashutik) on Instagram: "Вышел заяц на крыльцо почесать своё яйцо. Всех с праздником Великой Пасхи"
Христос Воскресе! Фото: @stanislavklyuev #ижевск #удмуртия #izhevsk_city #izhlife #izhevsk #udmurtia #фотоижевска #izhphoto
1,949 Likes, 9 Comments - Ижевск, Удмуртия (@izhevsk_city) on Instagram: "Христос Воскресе! Фото: @stanislavklyuev #ижевск #удмуртия #izhevsk_city #izhlife #izhevsk..."
Всех со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес - сегодня это главные слова! Пусть вас Господь от бед оберегает, И наградит за добрые дела! #пасха #крашеныеяйца #светлыйпраздник #кошкаМуся #анназнаева #ижевск
12 Likes, 1 Comments - АННА ЗНАЕВА ИЖЕВСК (@annaznaeva) on Instagram: "Всех со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес - сегодня это главные слова! Пусть вас Господь..."
Христос воскресе! Всех с праздником Пасхи. У нас, как и у большинства,утро началось с куличиков и яиц. Детки наигрались яйцами,"бились" ими,ели. Сейчас каждый занят своими делами,а я пью в тишине чаек. . . . #пасха#христосвоскресе#кулич#куличики#яйца#пасха2017#воскресенье#вкусно#вкусняшки#нямням#куличик#курган#готовимдома#москва#екатеринбург#магнитогорск#мурманск#киров#нижнийновгород#дмитров#питер#иркутск#ульяновск#ижевск
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Христос Воскресе! Светлого неба и мыслей) а мы погнали по гостям! #пасха #жви #ижевск
103 Likes, 1 Comments - Ольга Чураева (@churaevaolga) on Instagram: "Христос Воскресе! Светлого неба и мыслей) а мы погнали по гостям! #пасха #жви #ижевск"
Друзья всех со Светлой Пасхой... Всем мира, добра, тепла, света... Христос Воскресе! #воскресенье #пасха #крашенныеяйца #кулич #апрель #выходные #праздник #Тамбов #Ижевск #Воткинск #жизнь #моясемья #моилюбимые #христосвоскрес
12 Likes, 1 Comments - #svetlana (@_svetlana_svetik_) on Instagram: "Друзья всех со Светлой Пасхой... Всем мира, добра, тепла, света... Христос Воскресе!..."
Пасха к нам приходит, Пасха к нам приходит, всегда в воскресенье! #джекрасселтерьер #пасха #яйцо #праздник #пес #собакадруг #пасха2017 #ура #моярадость #собакадруг #джек #ижевск #удмуртия #друзья #куличи #семья
20 Likes, 2 Comments - Бэнджи (@benjio_jack) on Instagram: "Пасха к нам приходит, Пасха к нам приходит, всегда в воскресенье! #джекрасселтерьер #пасха #яйцо..."
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33 Likes, 2 Comments - Дубцов Дмитрий (@dvdmart) on Instagram: "ХВ!!! . #дубцовы #дети #семья #жигулевск #ХВ #тлт #тольятти #самара #казань #калининград #москва..."