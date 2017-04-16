Пасху празднуют православные Удмуртии

Корреспонденты информагентства «Сусанин» сделали обзор социальных сетей жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии празднуют в воскресенье, 16 апреля, светлый праздник Пасхи. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» сделали обзор социальных сетей, чтобы узнать, как отмечают жители республики Воскресение Христово.

Пасхальная Служба! С праздником! Христос Воскресе!!! 22 Likes, 1 Comments - Олег Гарин (@oleggarinizh) on Instagram: "Пасхальная Служба! С праздником! Христос Воскресе!!!"

Светлой Пасхи! Светлых мыслей! Христос Воскресе! #пасха #хв #апрель 11 Likes, 1 Comments - Юлия Первушина (@lulmullulmul) on Instagram: "Светлой Пасхи! Светлых мыслей! Христос Воскресе! #пасха #хв #апрель"

Вышел заяц на крыльцо почесать своё яйцо . Всех с праздником Великой Пасхи 24 Likes, 2 Comments - Марина Евсеева (@marinashutik) on Instagram: "Вышел заяц на крыльцо почесать своё яйцо. Всех с праздником Великой Пасхи"

Всех со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес - сегодня это главные слова! Пусть вас Господь от бед оберегает, И наградит за добрые дела! #пасха #крашеныеяйца #светлыйпраздник #кошкаМуся #анназнаева #ижевск 12 Likes, 1 Comments - АННА ЗНАЕВА ИЖЕВСК (@annaznaeva) on Instagram: "Всех со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес - сегодня это главные слова! Пусть вас Господь..."