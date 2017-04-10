Последняя неделя Великого поста: что можно есть жителям Удмуртии?

Страстная седмица является самой строгой.

Ижевск. Удмуртия. У православных жителей Удмуртии началась последняя – самая строгая – неделя Великого поста. В народе её называют страстной седмицей.

Почти всю неделю – с понедельника по четверг – разрешено сухоядение. Можно кушать хлеб, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты. Из питья, кроме воды, дозволяется чай, компот.

В Великую пятницу, 14 апреля, православные христиане вспоминают арест Иисуса Христа в Гефсиманском саду, суд, крестный путь Иисуса, распятие, смерть и погребение. В этот день ничего есть нельзя. Пожилым людям делают послабление – им можно есть хлеб.

Многие верующие также отказываются от пищи и в Великую субботу. Однако, по традиции, в этот день можно есть хлеб, овощи и фрукты.

Разговляться на Пасху – в этом году она выпадает на 16 апреля – положено освященными яйцами, куличом и пасхой.