В Ижевске в 2017 году создадут 184 рабочих места для инвалидов

Такое обязательство возложили на 122 работодателей.

Ижевск. Удмуртия. Минтруд Удмуртии установил 122 работодателям Ижевска создать или выделить 184 специальных рабочих места для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что такая мера приемлема, так как по законодательству обязанность по оборудованию таких специальных рабочих мест возложен именно на работодателей.

За нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей.

В ходе беседы с работодателями обсуждались конкретные примеры оснащения специальных рабочих мест для инвалидов с учетом их профессии, характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности.