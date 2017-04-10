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      В Ижевске в 2017 году создадут 184 рабочих места для инвалидов

      10:06, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:06, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      184
      0
      #Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#трудоустройство\n#Минтруд России
      Фото: pixabay.com
      184
      0

      Такое обязательство возложили на 122 работодателей.

      Ижевск. Удмуртия. Минтруд Удмуртии установил 122 работодателям Ижевска создать или выделить 184 специальных рабочих места для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Отметим, что такая мера приемлема, так как по законодательству обязанность по оборудованию таких специальных рабочих мест возложен именно на работодателей.

      За нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей.

      В ходе беседы с работодателями обсуждались конкретные примеры оснащения специальных рабочих мест для инвалидов с учетом их профессии, характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности. 

      10:06, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      184
      0
      #Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#трудоустройство\n#Минтруд России
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