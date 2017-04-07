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      В Ижевске стартовало голосование за лучшую социальную рекламу

      10:56, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:56, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      145
      0
      #Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#социальная реклама
      Фото: pixabay.com
      145
      0

      Продлится оно до 15 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит конкурс социальной рекламы первого городского конкурса «Вместе сделаем Ижевск лучше» - 2017. Проголосовать за понравившуюся работа можно до 15 апреля на официальном сайте столицы Удмуртии.

      Всего на конкурс поступило 290 заявок от профессиональных рекламных компаний, вузов, трудовых коллективов, школ и детсадов по темам «Благоустройство», «Здоровый образ жизни», «Доброжелательные отношения в городе».

      Итоги подведут с 16 по 30 апреля, а победителей наградят не позже 12 июня.

      Социальную рекламу – победителя конкурса разместят на телевидении, радио, светодиодных экранах, билбордах, сувенирной и полиграфической продукции, в печатных СМИ, сетевых изданиях и при оформлении пространства города.

      10:56, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      145
      0
      #Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#социальная реклама
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