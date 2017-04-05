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      Дорожники Ижевска начали применять георадар для исследования толщины асфальта и грунта

      09:00, 05 апреля, 2017
      09:00, 05 апреля, 2017
      218
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      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Устройство предназначено также для обнаружения коммуникаций под дорожной одеждой на глубине до 3 метров.

      Ижевск. Удмуртия. Дорожники Ижевска начали применять георадар для исследования толщины асфальта и грунта. Как сообщает пресс-служба администрации города, устройство предназначено также для обнаружения коммуникаций под дорожной одеждой на глубине до 3 метров.

       «На данном участке дороги (на улице Удмуртской на участке от Кирова до Майской) в рамках программы «Ижевская агломерация» в этом году планируется монтаж ограждений на осевой линии в целях обеспечения безопасности дорожного движения», - рассказал начальник управления благоустройства и транспорта Администрации Ижевска Алексей Красноперов

      По его словам, для того чтобы принять решение, какой вид ограждений применять, служба благоустройства заключила контракт с «Удмуртским ЦСМ» на обследование улицы.

      «Данные, полученные с помощью георадара, будут использованы при монтаже ограждений, чтобы не повредить коммуникации, расположенные под улицей», - уточнил Красноперов.

      В свою очередь главный метролог ФБУ «Удмуртский ЦСМ» Анвар Кудашев отметил, что в Ижевске такое устройство применяется впервые, аппарат сертифицирован и прошел все необходимые испытания, погрешность измерений составляет не более 3%.

      По словам начальника управления благоустройства, если радар хорошо себя зарекомендует, в администрации будет рассматриваться возможность приобретения такого устройства для проверки качества дорожных ремонтов.

      09:00, 05 апреля, 2017
      218
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      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
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