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      На улице Сабурова в Ижевске заменят 4 км сетей горячего водоснабжения

      16:41, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      16:41, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      138
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#управление коммунальным хозяйством\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      138
      0

      Этот объект станет одним из самых крупных в городе.

      Ижевск. «Удмуртские коммунальные системы» заменят 4 км сетей горячего водоснабжения на улице Сабурова в Ижевске. Об этом на пресс-конференции заявил директор компании Ярослав Балобанов.

      «Устиновский район в этом году будет лидером с точки зрения перекладки. Это произошло из-за того, что туда попал один из крупных объектов на улице Сабурова. В 2015 году там были проблемы с подачей горячей воды. Сейчас мы принципиально перекладываем там схему. Подрядчик выполняет работы по проектированию. Один из участков теплотрассы там, возможно, будет ликвидироваться. Здесь протяженность около 4 километров», - сказал Балобанов.

      Отметим, что всего в Устиновском районе в программу техперевооружения и реконструкции попадает более 10 км трубопровода в однотрубном исчислении.

      16:41, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      138
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#управление коммунальным хозяйством\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
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