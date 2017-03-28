На улице Сабурова в Ижевске заменят 4 км сетей горячего водоснабжения

Этот объект станет одним из самых крупных в городе.

Ижевск. «Удмуртские коммунальные системы» заменят 4 км сетей горячего водоснабжения на улице Сабурова в Ижевске. Об этом на пресс-конференции заявил директор компании Ярослав Балобанов.

«Устиновский район в этом году будет лидером с точки зрения перекладки. Это произошло из-за того, что туда попал один из крупных объектов на улице Сабурова. В 2015 году там были проблемы с подачей горячей воды. Сейчас мы принципиально перекладываем там схему. Подрядчик выполняет работы по проектированию. Один из участков теплотрассы там, возможно, будет ликвидироваться. Здесь протяженность около 4 километров», - сказал Балобанов.

Отметим, что всего в Устиновском районе в программу техперевооружения и реконструкции попадает более 10 км трубопровода в однотрубном исчислении.