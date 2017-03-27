Пятая неделя Великого поста: что есть жителям Удмуртии?

Во вторник и четверг разрешается есть горячую пищу без масла.

Ижевск. Удмуртия. Пятая неделя Великого поста началась у православных Удмуртии. В понедельник, среду и пятницу верующие не едят горячей пищи. Эти дни называются сухоядными.

Есть можно сырые овощи и фрукты и хлеб. Побаловать себя стоит свежеморожеными ягодами, медом и орехами.

В среду вечером на службе в православных храмах прочитывают целиком Великий канон Андрея Критского, который звучал по частям с понедельника по четверг первой седмицы Великого Поста.

Во вторник и четверг, 28 и 30 марта, разрешается есть горячую пищу без масла.

В выходные можно приготовить себе пищу с маслом.