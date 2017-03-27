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      Пятая неделя Великого поста: что есть жителям Удмуртии?

      20:00, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      20:00, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      120
      0
      #общество\n#Православие\n#религия\n#Пост\n#Удмуртия\n#Великий пост
      Фото: Public Domain Pictures
      120
      0

      Во вторник и четверг разрешается есть горячую пищу без масла.

      Ижевск. Удмуртия. Пятая неделя Великого поста началась у православных Удмуртии. В понедельник, среду и пятницу верующие не едят горячей пищи. Эти дни называются сухоядными.

      Есть можно сырые овощи и фрукты и хлеб. Побаловать себя стоит свежеморожеными ягодами, медом и орехами.

      В среду вечером на службе в православных храмах прочитывают целиком Великий канон Андрея Критского, который звучал по частям с понедельника по четверг первой седмицы Великого Поста.

      Во вторник и четверг, 28 и 30 марта, разрешается есть горячую пищу без масла.

      В выходные можно приготовить себе пищу с маслом.

      20:00, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      120
      0
      #общество\n#Православие\n#религия\n#Пост\n#Удмуртия\n#Великий пост
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