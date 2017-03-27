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      Останки найденного на Кубани советского летчика из Удмуртии доставили в Ижевск

      15:08, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      15:08, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      269
      0
      #Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#Краснодар
      Фото: pixabay.com
      269
      0

      Их перезахоронят на Южном кладбище.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевск доставили останки погибшего во время Великой Отечественной войны в Краснодаре уроженца Удмуртии. Советского летчика, младшего лейтенанта звали Николай Логинов, сообщает пресс-служба «Ижавиа».

      Отпевание провели в Свято-Михайловском соборе. Перезахоронят останки на Южном кладбище Ижевска.

      Обломки истребителя нашли в декабре 2015 года в Краснодарской краевой общественной поисковой организацией «Кубанский плацдарм». Николай Логинов был пилотом советского истребителя И-153, который сбили в воздушном бою 11 октября 1942 года на 3 км от железнодорожной станции Индюк в Туапсинском районе.

      Напомним, останки военного нашли в апреле 2016 года. Тогда кубанские общественники начали искать родственников солдата, чтобы рассказать им о месте и обстоятельствах его гибели.

      15:08, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      269
      0
      #Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#Краснодар
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