Nissan отзовет 56 тыс авто из-за дефекта гидроусилителя руля

Об этом заявили в филиале японской компании в США.

Вашингтон. США. Nissan отзовет 56 тыс. авто на рынке Северной Америки из-за дефекта гидроусилителя руля. Как сообщает «Российская газета», об этом заявили в филиале японской компании в США.

«Сервисная акция затронет кроссоверы модели Murano 2013-2014 годов выпуска. В них из-за заводского брака существует высокая вероятность протекания рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления, которая легко воспламеняется», - говорится в сообщении.

Если жидкость попадет на прогретый работающий двигатель, это может привести к возгоранию.

Компания обязуется устранить данный дефект бесплатно. Сведения о каких-либо происшествиях из-за указанной неполадки пока не поступали.