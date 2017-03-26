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      Nissan отзовет 56 тыс авто из-за дефекта гидроусилителя руля

      14:04, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      14:04, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      97
      0
      #авто\n#США\n#автомобилисты\n#автомобиль
      Фото: nissan.ru
      97
      0

      Об этом заявили в филиале японской компании в США.

      Вашингтон. США. Nissan отзовет 56 тыс. авто на рынке Северной Америки из-за дефекта гидроусилителя руля. Как сообщает «Российская газета», об этом заявили в филиале японской компании в США.

      «Сервисная акция затронет кроссоверы модели Murano 2013-2014 годов выпуска. В них из-за заводского брака существует высокая вероятность протекания рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления, которая легко воспламеняется», - говорится в сообщении.

      Если жидкость попадет на прогретый работающий двигатель, это может привести к возгоранию.

      Компания обязуется устранить данный дефект бесплатно. Сведения о каких-либо происшествиях из-за указанной неполадки пока не поступали.

      14:04, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      97
      0
      #авто\n#США\n#автомобилисты\n#автомобиль
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