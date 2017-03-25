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      Ижевчан призвали присоединиться к акции «Час Земли»

      17:20, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      17:20, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      81
      0
      #общество\n#Ижевск\n#экология
      81
      0

      Субботним вечером в темноту погрузятся известные здания и памятники столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевчан призвали присоединиться к ежегодной экологической акции «Час Земли». По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, она состоится в субботу, 25 марта.

      В 20:30 горожанам предложили на час выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты. По традиции, в это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

      В Ижевске в это время погрузятся в темноту Свято-Михайловский собор, монумент дружбы народов, Центральная площадь и набережная, резиденция главы Удмуртской Республики, здание администрации города.

      Также без подсветки останутся сквер металлургов, сквер у здания городской администрации, «Парк желаний», «Крымская аллея», площадки у памятника оружейникам и памятника Андрею Дерябину.

      17:20, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      81
      0
      #общество\n#Ижевск\n#экология
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