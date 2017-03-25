Ижевчан призвали присоединиться к акции «Час Земли»

Субботним вечером в темноту погрузятся известные здания и памятники столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчан призвали присоединиться к ежегодной экологической акции «Час Земли». По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, она состоится в субботу, 25 марта.

В 20:30 горожанам предложили на час выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты. По традиции, в это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

В Ижевске в это время погрузятся в темноту Свято-Михайловский собор, монумент дружбы народов, Центральная площадь и набережная, резиденция главы Удмуртской Республики, здание администрации города.

Также без подсветки останутся сквер металлургов, сквер у здания городской администрации, «Парк желаний», «Крымская аллея», площадки у памятника оружейникам и памятника Андрею Дерябину.