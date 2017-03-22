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      В Ижевске устроят забег на «небоскреб»

      16:40, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      16:40, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      174
      0
      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#небоскреб
      Фото: google.ru/maps
      174
      0

      Спортсмены на скорость вбегут на вершину 20-этажного здания по лестнице.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые пройдет забег на «небоскреб». Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие состоится 15 апреля в бизнес-центре «Удмуртия» (пересечение улиц Ленина и Орджоникидзе).

      Спортсменам нужно как можно быстрее забраться на самый верх 20-этажного строения по лестнице внутри здания. Как правило участники стартуют друг за другом через определенный промежуток времени.

      Первый такой забег прошел на знаменитой Эмпайр Стейт Билдинг в 1977 году. Сейчас подобные мероприятия проводятся в самых высоких зданиях по всему миру.

      Принять участие в забеге могут мужчины и женщины с 18 лет. 

      16:40, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      174
      0
      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#небоскреб
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