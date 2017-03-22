В Ижевске устроят забег на «небоскреб»

Спортсмены на скорость вбегут на вершину 20-этажного здания по лестнице.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые пройдет забег на «небоскреб». Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие состоится 15 апреля в бизнес-центре «Удмуртия» (пересечение улиц Ленина и Орджоникидзе).

Спортсменам нужно как можно быстрее забраться на самый верх 20-этажного строения по лестнице внутри здания. Как правило участники стартуют друг за другом через определенный промежуток времени.

Первый такой забег прошел на знаменитой Эмпайр Стейт Билдинг в 1977 году. Сейчас подобные мероприятия проводятся в самых высоких зданиях по всему миру.

Принять участие в забеге могут мужчины и женщины с 18 лет.