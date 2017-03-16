Знаки Удмуртии: горячий Василиск и крест на удачу

Народные приметы на четверг, 16 марта.

Ижевск. Удмуртия. 16 марта церковь почитает память святых Зенона и Зоила, мучеников Евтропия и Василиска. В отношение последних в народе есть поговорка: «Василиск и Евтропий снег топят», пишет Гороскоп.

В этот день у крестьян был обычай обходить поля крест-накрест. Считалось, что так можно прилечь внимание солнца и заставить его растопить снег и подготовить поле к пахотным работам. Согласно народным приметам, крест уберегает землю от всех бед: неурожая, непогоды, грызунов, засухи. Большое внимание в этот день уделяли защите дома от злых сил:

Народные приметы на 16 марта

1. Если в этот день обойти крест-накрест поле (огород, дачный участок) – солнышко быстрее растопит снег, и будет хороший урожай, а грызуны и нечистая сила не посмеют побеспокоить посевы.

2. Чтобы избежать любой опасности, надо 16 марта осенить крестом входную дверь, окна, ворота и домашний очаг (печь, камин) в доме.

3. Нельзя после заката брать и давать в долг деньги и хлеб – весь год в долгах будешь.

4. В сумерках мусор нельзя выносить, чтобы вместе с ненужными вещами и отбросами не вынести свое счастье.

5. Если 16 марта умыться до восхода солнца водой, в которой лежало яйцо и серебряный предмет – весь год будешь молодой и красивой.

6. Скворцы прилетели – к богатому урожаю зерновых.

7. Синицы громко и весело щебечут – к теплым денькам. Если их чириканье грустное и протяжное – будут еще заморозки.

8. Снегири под окном поют – к потеплению. Стайки снегирей сидят на снегу – к снегопадам.

9. В полдень на юге закричала ворона – скоро обязательно потеплеет! Если она каркает на северной стороне – к холодам.

10. Вороны в снегу купаются – к ясной погоде.

11. Все птицы прилетели – к теплу.

12. Прилетели трясогузки – лед пойдет.

13. Гуси высоко летят – к большому половодью. Низко летят – будет мало воды.

14. Солнце спряталось – дождь пойдет.