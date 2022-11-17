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Первый замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Владимир Костин покинул пост

12:25, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Первый замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Владимир Костин покинул пост
12:25, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть
Фото: vk.com/vlakostin
217
0

Он перешёл на работу в центральный аппарат ЛДПР.

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Владимир Костин покинул свой пост и перешёл на работу в центральный аппарат ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии (АГиП).

Костин был назначен на должность замруководителя АГиП 10 октября 2022 года. Ранее он занимал различные посты в заксобрании Кировской области.

«Благодарю Александра Владимировича Бречалова за доверие и всецелую поддержку при нашей совместной работе. Я был рад быть частью Команды Удмуртии. Это очень сильный и целеустремленный коллектив, готовый выполнять все поставленные задачи», - отметил Владимир Костин.

Напомним, что ранее с поста руководителя АГиП ушёл Сергей Смирнов, который был назначен и. о. постпреда главы Удмуртии при президенте России.

12:25, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть