Первый замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Владимир Костин покинул пост

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Владимир Костин покинул свой пост и перешёл на работу в центральный аппарат ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии (АГиП).

Костин был назначен на должность замруководителя АГиП 10 октября 2022 года. Ранее он занимал различные посты в заксобрании Кировской области.

«Благодарю Александра Владимировича Бречалова за доверие и всецелую поддержку при нашей совместной работе. Я был рад быть частью Команды Удмуртии. Это очень сильный и целеустремленный коллектив, готовый выполнять все поставленные задачи», - отметил Владимир Костин.

Напомним, что ранее с поста руководителя АГиП ушёл Сергей Смирнов, который был назначен и. о. постпреда главы Удмуртии при президенте России.