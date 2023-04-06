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Ольга Русинова назначена исполняющим обязанности главы Воткинского района

11:15, 06 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Ольга Русинова назначена исполняющим обязанности главы Воткинского района
11:15, 06 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
204
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Администрация\n#назначения
Фото: votray.ru
204
0

Сейчас она занимает пост начальника муниципального управления финансов.

Воткинск. Удмуртия. Должность главы Воткинского района будет временно замещать Ольга Русинова. Сейчас она занимает пост замглавы местной администрации и руководит муниципальным управлением финансов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, решение о назначении Ольги Русиновой было принято в четверг, 6 апреля, на сессии районного Совета после того, как депутаты рассмотрели заявление главы района Ильи Прозорова о сложении полномочий.

Напомним, накануне Илья Прозоров объявил о своем уходе с поста руководителя муниципалитета по собственному желанию. Свой шаг он объяснил желанием больше времени уделять семье и сосредоточиться на собственном фермерском хозяйстве, которое он вел вместе с отцом в деревне Большая Кивара Воткинского района.

Отметим, Илья Прозоров был избран главой района в 2017 году из состава местного Совета депутатов. На тот момент предпринимателю было 32 года.

11:15, 06 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
204
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Администрация\n#назначения